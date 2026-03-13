Фото: ГСЧС

Вечером 12 марта в Покровском районе Кривого Рога два человека оказались в ловушке на замерзшем водоеме. Происшествие случилось вблизи улицы Защитников Азовстали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Один мужчина провалился под лед в 30 метрах от берега. Другой пытался ему помочь, но сильно замерз на льду и не мог самостоятельно двигаться.

Чрезвычайники вытащили обоих мужчин и доставили их на берег. Пострадавших передали медикам "скорой" для осмотра и оказания медпомощи.

Напомним, 12 марта шестеро детей провалились под лед на водоеме в Харькове. Двое из них погибли.