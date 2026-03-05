Связали руки и прижимали подушку к лицу: в Житомирской области медсестры избили несовершеннолетнюю пациентку

Фото: Нацполиция

В Житомирской области сообщили о подозрении двум медсесрам. Известно, что они избили пациентку

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Это произошло в конце 2025 года. Тогда выяснили, что в Житомире 17-летнюю жительницу Киевской области обнаружили на площади Соборной. Она нуждалась в помощи, поэтому ее доставили в больницу.

Из-за своего психофизиологического состояния пациентка вела себя беспокойно, кричала и противилась действиям медиков. Врачи зафиксировали ее руки ремнями. Как выяснили стражи порядка, 37-летняя медсестра несколько раз прижимала подушку к ее лицу, ограничивая доступ воздуха. Также 34-летняя медсестра наносила девушке удары руками по телу и лицу.

"Следователи полиции сообщили обеим медработницам о подозрениях в умышленном нанесении ударов, побоев, нанесших физическую боль и не причинивших телесных повреждений, причиненных группой лиц (ч. 1, ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины). Такие действия караются пробационным надзором на срок до пяти лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок", - сообщили в полиции.

