15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
14:50  11 февраля
Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 16:15

Детская одежда с метадоном: во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram

11 февраля 2026, 16:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Во Львове разоблачили мужчину, который торговал наркотиками онлайн. При этом запрещенные вещества он прятал в детских вещах

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

В Леве стражи порядка изъяли у мужчины 28 зип-пакетов с наркотическим средством метадон, которые были спрятаны в детскую одежду и упакованы в полиэтиленовые пакеты и готовы к отправке. Оказалось, он работал "отправителем" для двух магазинов наркотиков в Telegram.

Он получал оптовую партию наркотического средства метадон, осуществлял его фасовку на мелкие партии в зип-пакеты, которые в дальнейшем в скрытом виде распространял с помощью почтовых отправлений. Оплату он получал "товаром" в размере десяти процентов от проданного.

"Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики полиция задержание
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Воздушных силах рассказали подробности атаки на Львовщину
11 февраля 2026, 16:34
Жители Харьковщины и Ивано-Франковской области за 45 000 долларов организовали бегство мужчин за границу
11 февраля 2026, 16:03
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
11 февраля 2026, 15:50
Конфликт из-за голубей: 64-летняя полтавчанка получила 6 лет за попытку ослепить соседа
11 февраля 2026, 15:46
Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос
11 февраля 2026, 15:35
В Ровенской области мужчина во время застолья напал на товарища с ножом
11 февраля 2026, 15:35
В Черкассах суд признал митрополита УПЦ МП виновным в религиозной вражде и оштрафовал
11 февраля 2026, 15:21
Во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы
11 февраля 2026, 15:07
"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты
11 февраля 2026, 14:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »