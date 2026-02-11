Детская одежда с метадоном: во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram

Фото: Нацполиция

Во Львове разоблачили мужчину, который торговал наркотиками онлайн. При этом запрещенные вещества он прятал в детских вещах

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

В Леве стражи порядка изъяли у мужчины 28 зип-пакетов с наркотическим средством метадон, которые были спрятаны в детскую одежду и упакованы в полиэтиленовые пакеты и готовы к отправке. Оказалось, он работал "отправителем" для двух магазинов наркотиков в Telegram.

Он получал оптовую партию наркотического средства метадон, осуществлял его фасовку на мелкие партии в зип-пакеты, которые в дальнейшем в скрытом виде распространял с помощью почтовых отправлений. Оплату он получал "товаром" в размере десяти процентов от проданного.

"Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

