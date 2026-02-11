В Воздушных силах рассказали подробности атаки на Львовщину
В среду, 11 февраля, силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Как отмечается, сегодня, около 14.40 враг совершил пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, взлетевших с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.
"Совершен комплекс мер по противодействию, вражеские ракеты целей не достигли", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, днем 11 февраля во Львовской области прогремели мощные взрывы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российских самолетов МиГ-31К.
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении ЛьвоваВсе новости »
11 февраля 2026, 15:50Семья бойца из Львовщины, ошибочно признанного погибшим, должна вернуть 15 млн грн
10 февраля 2026, 15:44Во Львовской области мужчина пытался убить военного топором
09 февраля 2026, 13:26
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Детская одежда с метадоном: во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram
11 февраля 2026, 16:15Жители Харьковщины и Ивано-Франковской области за 45 000 долларов организовали бегство мужчин за границу
11 февраля 2026, 16:03Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
11 февраля 2026, 15:50Конфликт из-за голубей: 64-летняя полтавчанка получила 6 лет за попытку ослепить соседа
11 февраля 2026, 15:46Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос
11 февраля 2026, 15:35В Ровенской области мужчина во время застолья напал на товарища с ножом
11 февраля 2026, 15:35В Черкассах суд признал митрополита УПЦ МП виновным в религиозной вражде и оштрафовал
11 февраля 2026, 15:21Во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы
11 февраля 2026, 15:07"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты
11 февраля 2026, 14:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все блоги »