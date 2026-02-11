В Воздушных силах рассказали подробности атаки на Львовщину

фото: rbc.ua

В среду, 11 февраля, силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Как отмечается, сегодня, около 14.40 враг совершил пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, взлетевших с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

"Совершен комплекс мер по противодействию, вражеские ракеты целей не достигли", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем 11 февраля во Львовской области прогремели мощные взрывы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российских самолетов МиГ-31К.