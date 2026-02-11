Семья военного отдаст 15 миллионов гривен после его возвращения из плена? Даже Орвелл не мог такое вообразить

Даже Орвеллу бы такое не померялось – то, что постигло семью Далецких из Великого Дорошева

иллюстративное фото: из открытых источников

Государство объявило воина официально погибшим, еще и подтвердившее это решение анализом ДНК с достоверностью 99,9%. Бойца торжественно похоронили, родственникам выплатили 15 млн. грн. И вдруг – из плена возвращается воскресший из мертвых Назар, в результате чего государство, как последний рэкетир из Кривова Рога, выкатывает семье счет на 15 млн – мол, должны вернуть эти деньги в казну, потому что ваш солдат почему-то не погиб.

Это не театр абсурда, и не антиутопия, и не киберпанк, и не постапокалиптическая фантастика – это Государство во всей своей низости.

Конечно, сейчас начнется каскад опровержений и официальных объяснений, что это прецедент, что отдельный чиновник сказал отдельно свое мнение о возврате денег - но это следствие резонанса. Основное, что гражданам нужно знать о ходе мнений государственников, уже прозвучало. Вместо выставить счет криворуким лаборантам за роковую ошибку, заставившую семью похоронить своего живого родственника и оплакивать его 2 года – прозвучала мысль рекетировать несчастную мать или вдову.

И теперь пол страны жгуче насмехается: какое несчастье – оказаться живым.

Теперь семья еще и должна государству ко гробу целую кучу денег, которые за 2 года уже давно были потрачены на квартиру детям, ремонт в доме, надгробный памятник или что-нибудь другое, на что обедненные крестьяне считали необходимым потратить законно полученную компенсацию.

Мертвые герои – меньше мрака.

Еще бы миндичу сказали вернуть туда, откуда взял.