Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
Остап Дроздов
11 февраля 2026

Семья военного отдаст 15 миллионов гривен после его возвращения из плена? Даже Орвелл не мог такое вообразить

11 февраля 2026
Даже Орвеллу бы такое не померялось – то, что постигло семью Далецких из Великого Дорошева
иллюстративное фото: из открытых источников
Государство объявило воина официально погибшим, еще и подтвердившее это решение анализом ДНК с достоверностью 99,9%. Бойца торжественно похоронили, родственникам выплатили 15 млн. грн. И вдруг – из плена возвращается воскресший из мертвых Назар, в результате чего государство, как последний рэкетир из Кривова Рога, выкатывает семье счет на 15 млн – мол, должны вернуть эти деньги в казну, потому что ваш солдат почему-то не погиб.

Это не театр абсурда, и не антиутопия, и не киберпанк, и не постапокалиптическая фантастика – это Государство во всей своей низости.

Конечно, сейчас начнется каскад опровержений и официальных объяснений, что это прецедент, что отдельный чиновник сказал отдельно свое мнение о возврате денег - но это следствие резонанса. Основное, что гражданам нужно знать о ходе мнений государственников, уже прозвучало. Вместо выставить счет криворуким лаборантам за роковую ошибку, заставившую семью похоронить своего живого родственника и оплакивать его 2 года – прозвучала мысль рекетировать несчастную мать или вдову.

И теперь пол страны жгуче насмехается: какое несчастье – оказаться живым.

Теперь семья еще и должна государству ко гробу целую кучу денег, которые за 2 года уже давно были потрачены на квартиру детям, ремонт в доме, надгробный памятник или что-нибудь другое, на что обедненные крестьяне считали необходимым потратить законно полученную компенсацию.

Мертвые герои – меньше мрака.

Еще бы миндичу сказали вернуть туда, откуда взял.

11 февраля 2026
