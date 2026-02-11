В Киевской области из-за отопления погибла женщина с двумя детьми

Фото: Нацполиция

Трагедия произошла 11 февраля, в 04.21. Правоохранители получили сообщение о пожаре в частном доме в селе Матвииха на Белоцерковщине

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Когда правоохранители приехали на место пожара, спасатели уже потушили пламя. К сожалению, во время осмотра дома обнаружили тела двоих детей в возрасте 14 и 16 лет. Также погибла их 44-летняя мать.

Предварительно причиной пожара могла стать неисправность печного отопления. Окончательные результаты проверки в полицию предоставят работники подразделений ГСЧС.

"Полиция Киевщины призывает граждан соблюдать правила противопожарной безопасности. Заботьтесь о жизни и здоровье своих близких", - говорят в полиции.

Напомним, в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.