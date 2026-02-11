15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
14:50  11 февраля
Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 18:30

В Минобороны рассказали, должна ли семья возвращенного из плена бойца из Львовской области отдать государству 15 млн грн

11 февраля 2026, 18:30
Читайте також українською мовою
фото: Львовская ОВА
Читайте також
українською мовою

У Министерства обороны нет оснований и намерений побуждать семью Далецких к возвращению средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобороны.

Как известно, 5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, с сентября 2022 года считавшийся погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

В публичном пространстве появились заявления о возможности обязательства семьи вернуть полученные государственные выплаты в связи с гибелью военного.

"Все надлежащие выплаты семье защитника были произведены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств. По состоянию на сегодняшний день у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств", – отметили в министерстве.

В Минобороны отмечают, что эта ситуация уникальна и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода.

Напомним, в начале февраля из российского плена вернули военного из Львовской области. Мужчину считали погибшим и даже похоронили весной 2023 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Минобороны выплаты общество Львовская область военнопленные
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
11 февраля 2026, 15:50
Во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы
11 февраля 2026, 15:07
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
10 февраля 2026, 17:05
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Запорожье военный в СОЧ торговал оружием
11 февраля 2026, 19:15
Стало известно, насколько сильно россияне повредили энергосистему Украины
11 февраля 2026, 19:06
В Черкасской области задержали правоохранителя, который за 5000 долларов обещал снять с розыска
11 февраля 2026, 17:59
13 тысяч евро за "путешествие": в Тернопольской области делец разработал маршрут для ухилянцев
11 февраля 2026, 17:55
Семья военного отдаст 15 миллионов гривен после его возвращения из плена? Даже Орвелл не мог такое вообразить
11 февраля 2026, 17:49
В Киевской области из-за отопления погибла женщина с двумя детьми
11 февраля 2026, 17:35
МВД призывает украинцев подготовиться к ухудшению ситуации из-за возможной российской атаки
11 февраля 2026, 17:19
Били на допросе и держали в неволе: в Харьковской области идентифицировали фсбшника, который пытал местного жителя
11 февраля 2026, 16:55
В Одессе водитель внедорожника насмерть сбил женщину
11 февраля 2026, 16:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »