В Минобороны рассказали, должна ли семья возвращенного из плена бойца из Львовской области отдать государству 15 млн грн

фото: Львовская ОВА

У Министерства обороны нет оснований и намерений побуждать семью Далецких к возвращению средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобороны.

Как известно, 5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, с сентября 2022 года считавшийся погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

В публичном пространстве появились заявления о возможности обязательства семьи вернуть полученные государственные выплаты в связи с гибелью военного.

"Все надлежащие выплаты семье защитника были произведены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств. По состоянию на сегодняшний день у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств", – отметили в министерстве.

В Минобороны отмечают, что эта ситуация уникальна и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода.

Напомним, в начале февраля из российского плена вернули военного из Львовской области. Мужчину считали погибшим и даже похоронили весной 2023 года.