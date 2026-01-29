Фото: ОВА

Зросла кількість загиблих російського удару по Одесі 27 січня. У лікарні помер постраждалий чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Посадовець повідомив, що підтверджена загибель четвертої людини внаслідок атаки безпілотників 27 січня на Одесу.

"В лікарні від отриманих травм помер літній чоловік, який проживав в зруйнованому будинку на вул. Прохоровській", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Раніше було відомо про трьох загиблих та 35 постраждалих.