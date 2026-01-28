14:25  28 січня
На Одещині батьків судили через те, що діти в школі влаштували булінг
11:57  28 січня
На Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні: є випадки ампутацій
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 14:25

На Одещині батьків судили через те, що діти в школі влаштували булінг

28 січня 2026, 14:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Одесі суд розглядав справу щодо булінгу в школі. Покарання отримали батьки школярів

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясувалось, старшокласниці протягом тривалого часу систематично цькували свою однокласницю. У Telegram вони навіть створили образливі стікери, які зробили з фотографій потерпілої. Мати дівчини звернулась до директора та батьків старшокласниць, після чого групу в Telegram видалили. Проте вибачень не сталось.

Судом визнано винними батьків неповнолітніх учасниць ліцею у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 173-4 КУпАП, та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про випадок булінгу на Львівщині, де дев'ятеро підлітків цькували хлопця з інвалідністю. Серед кривдників – діти віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
булінг діти Одеська область
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський про обстріли РФ: "Відповідь буде справедливою за кожен удар"
28 січня 2026, 14:54
Держслужбовці в регіонах можуть залишитись без зарплат: уряд "забув" ухвалити нормативку
28 січня 2026, 14:40
На Чернігівщині офіцер ТЦК попався на хабарі $2 500 за "небойову" службу
28 січня 2026, 14:02
Смерть курсанта в одеській лікарні: медик відповідатиме за недбалість та підробку документів
28 січня 2026, 13:49
Масштабна земельна афера на Житомирщині: 1 134 ділянки і мільйони збитків
28 січня 2026, 13:39
У Києві 737 будинків залишаються без тепла: переважно на Троєщині
28 січня 2026, 13:05
Півтора мільйона на медичних навчальних матерілах: на Запоріжжі викрили схему розкрадання
28 січня 2026, 12:55
Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації
28 січня 2026, 12:35
Удар по багатоповерхівці на Київщині: воєнний кореспондент врятував дитину з палаючого будинку
28 січня 2026, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »