На Одещині батьків судили через те, що діти в школі влаштували булінг

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясувалось, старшокласниці протягом тривалого часу систематично цькували свою однокласницю. У Telegram вони навіть створили образливі стікери, які зробили з фотографій потерпілої. Мати дівчини звернулась до директора та батьків старшокласниць, після чого групу в Telegram видалили. Проте вибачень не сталось.

Судом визнано винними батьків неповнолітніх учасниць ліцею у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 173-4 КУпАП, та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про випадок булінгу на Львівщині, де дев'ятеро підлітків цькували хлопця з інвалідністю. Серед кривдників – діти віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат.