Безработица и обваленный рынок труда в Украине
• Исследовательские агентства дают уровень безработицы 22,8% (ноябрь-2025).
• Официально зарегистрировано 90 тысяч безработных.
• Вакансий 67 тысяч (на 1 безработного приходится 0,7 предложения).
• Есть безумный региональный перекос: в прифронтовых зонах соискателей работы в 6 раз больше, чем вакансий. Война убивает рынок труда практически.
• В Киеве ровно наоборот: вакансий в 24 раза больше безработных. Люди не хотят работать даже когда есть где.
• Во Львовской области вакансий в 3 раза больше.
• Произошло гендерное смещение: 81% безработных – женщины. Мужчины либо уехали, либо скрылись от бусификации.
• Начали массово регистрировать фопы на женщин: 61% вновь фопов принадлежат женщинам (фиктивно).
• Аномально высокий уровень молодежной безработицы: 54% всех безработных – до 35 лет.
• В возрастной категории 20-24 лет наиболее востребованными вакансиями являются продавец, учитель, разнорабочий, администратор, кассир.
• В возрастной категории 30-34 лет – торговля и водители.
• Чем старше человек – тем неквалифицированнее вакансия (уборщик, сторож, охранник).
• 31% безработных имеют высшее образование.
• 37% соискателей работы имеют опыт более 5 лет, 29% без опыта.
• 74% предприятий испытывают нехватку кадров.
• Днем с огнем не найти швею, электромонтера, сантехника, электрика, сварщика.
• Простая вакансия не может закрыться 3 месяца, а узкая специальность висит открытой 1 год.
• Уровень трудоустройства среди переселенцев – 61%, среди участников войны – 29%.
• 57% ветеранов испытывают проблемы с работой.
• 37% ветеранов имеют подорванное здоровье.
• Госстат с начала войны не публикует официальные данные о рынке труда. Зачем слепому народу знать правду? Большой секрет.