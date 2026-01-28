Безработица и обваленный рынок труда в Украине

Безработица и обрушенный рынок труда. Аналитические данные. Института Стратегических Исследований

иллюстративное фото: из открытых источников

• Исследовательские агентства дают уровень безработицы 22,8% (ноябрь-2025).

• Официально зарегистрировано 90 тысяч безработных.

• Вакансий 67 тысяч (на 1 безработного приходится 0,7 предложения).

• Есть безумный региональный перекос: в прифронтовых зонах соискателей работы в 6 раз больше, чем вакансий. Война убивает рынок труда практически.

• В Киеве ровно наоборот: вакансий в 24 раза больше безработных. Люди не хотят работать даже когда есть где.

• Во Львовской области вакансий в 3 раза больше.

• Произошло гендерное смещение: 81% безработных – женщины. Мужчины либо уехали, либо скрылись от бусификации.

• Начали массово регистрировать фопы на женщин: 61% вновь фопов принадлежат женщинам (фиктивно).

• Аномально высокий уровень молодежной безработицы: 54% всех безработных – до 35 лет.

• В возрастной категории 20-24 лет наиболее востребованными вакансиями являются продавец, учитель, разнорабочий, администратор, кассир.

• В возрастной категории 30-34 лет – торговля и водители.

• Чем старше человек – тем неквалифицированнее вакансия (уборщик, сторож, охранник).

• 31% безработных имеют высшее образование.

• 37% соискателей работы имеют опыт более 5 лет, 29% без опыта.

• 74% предприятий испытывают нехватку кадров.

• Днем с огнем не найти швею, электромонтера, сантехника, электрика, сварщика.

• Простая вакансия не может закрыться 3 месяца, а узкая специальность висит открытой 1 год.

• Уровень трудоустройства среди переселенцев – 61%, среди участников войны – 29%.

• 57% ветеранов испытывают проблемы с работой.

• 37% ветеранов имеют подорванное здоровье.

• Госстат с начала войны не публикует официальные данные о рынке труда. Зачем слепому народу знать правду? Большой секрет.