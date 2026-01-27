12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
UA | RU
UA | RU
27 января 2026, 10:51

Одесса после атаки: спасатели ищут трех человек под завалами

27 января 2026, 10:51
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Одесщины
Читайте також
українською мовою

В Одессе после вражеского удара продолжаются спасательные работы. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще три человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что поврежден двухэтажный жилой дом, в другой части города разрушена квартира на втором этаже двухэтажного сооружения.

В четырехэтажном жилом доме уничтожены квартиры со второго по четвертый этажи.

В девятиэтажном здании произошло возгорание на четвертом и пятом этажах из-за попадания.

Пострадало культурно-религиозное сооружение, в соседних зданиях выбиты окна, повреждены автомобили.

Спасатели спасли 14 человек, среди них трое детей. Жителей поврежденных квартир эвакуировали в Пункты несокрушимости.

На месте работают психологи ГСЧС и Национальной полиции. Установлены пункты обогрева местными властями. К ликвидации последствий привлечены более 160 спасателей.

По данным начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, коммунальные и экстренные службы продолжают работу на местах попаданий в разных районах города.

Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Известно о 23 пострадавших, среди них дети и беременная женщина

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса спасатели ГСЧС атака российская армия завалы разбор завалов
Войска РФ ударили КАБами по Славянску: погибли супруги
27 января 2026, 09:52
Россияне ударили дронами по двум маршруткам с пассажирами в Запорожском районе
27 января 2026, 09:40
826 ударов по Запорожской области за сутки: пострадала молодая женщина
27 января 2026, 08:49
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
27 января 2026, 12:40
В Черкасской области во время задержания злоумышленник застрелил четырех полицейских
27 января 2026, 12:35
Во Львовской области остановили бус со спрятанной контрабандой на 600 тысяч гривен
27 января 2026, 12:15
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
27 января 2026, 12:04
Россияне повторно ударили по энергообъекту ДТЭК в Одессе: разрушения колоссальные
27 января 2026, 11:50
В Каменском из-за продолжительных отключений света люди перекрыли центр города
27 января 2026, 11:43
СБУ задержала корректировщика, который помогал россиянам уничтожать военные объекты в Одесской области
27 января 2026, 11:38
В Чернигове директор хлебзавода устраивала знакомых ради бронирования
27 января 2026, 11:25
После прилета в Смольном во Львовской области зафиксировали превышение уровня оксида углерода
27 января 2026, 11:15
В Одесской области задержали дельцов, которые переправляли мужчин за границу под видом машинистов поездов
27 января 2026, 10:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »