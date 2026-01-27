Одесса после атаки: спасатели ищут трех человек под завалами

Фото: ГСЧС Одесщины

В Одессе после вражеского удара продолжаются спасательные работы. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще три человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что поврежден двухэтажный жилой дом, в другой части города разрушена квартира на втором этаже двухэтажного сооружения.

В четырехэтажном жилом доме уничтожены квартиры со второго по четвертый этажи.

В девятиэтажном здании произошло возгорание на четвертом и пятом этажах из-за попадания.

Пострадало культурно-религиозное сооружение, в соседних зданиях выбиты окна, повреждены автомобили.

Спасатели спасли 14 человек, среди них трое детей. Жителей поврежденных квартир эвакуировали в Пункты несокрушимости.

На месте работают психологи ГСЧС и Национальной полиции. Установлены пункты обогрева местными властями. К ликвидации последствий привлечены более 160 спасателей.

По данным начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, коммунальные и экстренные службы продолжают работу на местах попаданий в разных районах города.

Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Известно о 23 пострадавших, среди них дети и беременная женщина