Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчину судили по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 УК Украины (покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека).

Фастовский горрайонный суд назначил злоумышленнику 3 года и 4 месяца заключения.

Напомним, происшествие случилось в апреле 2025 года в селе Бышев Фастовского района. Ребенок был на улице возле частного дома, когда к нему подъехал автомобиль Peugeot. Из машины вышел мужчина и затащил 6-летнюю девочку в автомобиль. К счастью, ребенку сразу удалось сбежать.