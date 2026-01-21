В Одесі затримали чоловіків, які зі стрільбою викрали 19-річну дівчину

10:36  21 січня
В Одесі затримали чоловіків, які посеред вулиці зі стрільбою викрали 19-річну дівчину

Подія сталася минулого тижня серед дня на вулиці Старопортофранківській

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка повідомила поліції, що група невідомих чоловікікв, вистріливши зі зброї, силоміць посадили її приятельку до автівки і поїхали.

Поліцейські менш ніж за дві години відстежили маршрут машини та затримали зловмисників біля квартири одного з них. Дівчину звільнили, вона не постраждала.

Викрадачі – троє чоловіків віком 21, 25 та 40 років, двох із них потерпіла знала. Наймолодший домовився з дівчиною про зустріч. Коли вона прийшла із приятелькою на обумовлене місце, до них під’їхав автомобіль із чоловіками. Поки найстарший з них очікував біля автівки, найменший відштовхнув жінку та вистрілив у повітря із пістолета, а третій – силоміць заштовхав дівчину в машину та зв'язав руки скотчем. Дівчину відвезли на квартиру до одного з фігурантів, де їх невдовзі затримала поліція.

У затриманих вилучили стартовий пістолет та автомобіль.

Усім трьом повідомили про підозру в незаконному викраденні людини (ч. 2 ст. 146 ККУ). Наймолодшому учаснику, який стріляв, додатково інкримінують хуліганство із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Зловмисникам загрожує ув’язнення.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи:

  • 21-річному організатору – тримання під вартою з правом внесення застави в 266 тисяч гривень;
  • 25-річному спільнику – цілодобовий домашній арешт;
  • 40-річному водієві – нічний домашній арешт.

Правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку. Зловмисника відправили за ґрати.

Одеса стрілянина викрадення затримання зловмисники
