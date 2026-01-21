В Одесі затримали чоловіків, які зі стрільбою викрали 19-річну дівчину

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка повідомила поліції, що група невідомих чоловікікв, вистріливши зі зброї, силоміць посадили її приятельку до автівки і поїхали.

Поліцейські менш ніж за дві години відстежили маршрут машини та затримали зловмисників біля квартири одного з них. Дівчину звільнили, вона не постраждала.

Викрадачі – троє чоловіків віком 21, 25 та 40 років, двох із них потерпіла знала. Наймолодший домовився з дівчиною про зустріч. Коли вона прийшла із приятелькою на обумовлене місце, до них під’їхав автомобіль із чоловіками. Поки найстарший з них очікував біля автівки, найменший відштовхнув жінку та вистрілив у повітря із пістолета, а третій – силоміць заштовхав дівчину в машину та зв'язав руки скотчем. Дівчину відвезли на квартиру до одного з фігурантів, де їх невдовзі затримала поліція.

У затриманих вилучили стартовий пістолет та автомобіль.

Усім трьом повідомили про підозру в незаконному викраденні людини (ч. 2 ст. 146 ККУ). Наймолодшому учаснику, який стріляв, додатково інкримінують хуліганство із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Зловмисникам загрожує ув’язнення.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи:

21-річному організатору – тримання під вартою з правом внесення застави в 266 тисяч гривень;

25-річному спільнику – цілодобовий домашній арешт;

40-річному водієві – нічний домашній арешт.

Правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

