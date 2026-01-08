11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
UA | RU
UA | RU
08 января 2026, 10:06

Корректировала обстрелы и оправдывала россиян: в Одессе задержали вражеского агента

08 января 2026, 10:06
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ задержала в Одессе еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ), которая корректировала вражеские атаки по городу и поддерживала рашистов в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Среди объектов потенциального поражения, координаты которых собирала фигурантка, были подразделения украинской спецслужбы, выполняющие боевые задания на южном направлении.

Как установило расследование, наведением воздушных ударов занималась завербованная врагом 52-летняя местная безработная. В поле зрения оккупантов она попала через своего знакомого, проживающего в России и сотрудничающего с военной разведкой РФ.

Чтобы отследить координаты для воздушного нападения, агент обходила местность и отмечала на гугл-картах расположение объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.

Для конспирации фигурантка делала вид, что выгуливает собак, которых брала у своих знакомых. Также она регулярно меняла одежду и манеру поведения.

Собранные разведданные в виде фото, видео и электронных геолокаций женщина мессенджером передавала куратору.

Корректировала обстрелы и оправдывала россиян: в Одессе задержали вражескую агентку

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи режимного объекта.

В ходе обысков у нее изъяли смартфон с подготовленным агентурным "отчетом" для ГРУ РФ. Также на гаджете задержанной обнаружили ее сообщения в Телеграме, где она оправдывает полномасштабное вторжение россиян.

Агенту объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, суд вынес приговор жителю Одессы, работавшему на россиян. Он передавал врагу данные о размещении противовоздушной обороны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса СБУ задержание агент рф злоумышленники
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Непогода в Украине: движение затруднено, спасатели работают в усиленном режиме
08 января 2026, 12:17
Воевал против Украины в Херсонской и Донбассе: судили военного, который перешел на сторону РФ
08 января 2026, 12:00
В Киеве в бизнес-центре лифт с пассажиром пролетел несколько этажей: все подробности
08 января 2026, 11:55
С 22 января поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому расписанию
08 января 2026, 11:43
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08 января 2026, 11:30
В Винницкой области иностранец пытался подкупить пограничников, чтобы ввезти племянника в Украину
08 января 2026, 11:17
Обустроил "пункт наблюдения" прямо на крыше: в Хмельницкой области мужчина следил для россиян за украинскими вертолетами
08 января 2026, 11:00
В Харькове судья сбила подростков на переходе: появилось видео ДТП
08 января 2026, 10:59
Требовали от предпринимателя 3000 долларов: в Киеве задержали чиновника и его сообщницу
08 января 2026, 10:56
Сильный снег на западе страны: есть риск остановки транспорта
08 января 2026, 10:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »