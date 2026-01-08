Фото: СБУ

СБУ задержала в Одессе еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ), которая корректировала вражеские атаки по городу и поддерживала рашистов в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Среди объектов потенциального поражения, координаты которых собирала фигурантка, были подразделения украинской спецслужбы, выполняющие боевые задания на южном направлении.

Как установило расследование, наведением воздушных ударов занималась завербованная врагом 52-летняя местная безработная. В поле зрения оккупантов она попала через своего знакомого, проживающего в России и сотрудничающего с военной разведкой РФ.

Чтобы отследить координаты для воздушного нападения, агент обходила местность и отмечала на гугл-картах расположение объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.

Для конспирации фигурантка делала вид, что выгуливает собак, которых брала у своих знакомых. Также она регулярно меняла одежду и манеру поведения.

Собранные разведданные в виде фото, видео и электронных геолокаций женщина мессенджером передавала куратору.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи режимного объекта.

В ходе обысков у нее изъяли смартфон с подготовленным агентурным "отчетом" для ГРУ РФ. Также на гаджете задержанной обнаружили ее сообщения в Телеграме, где она оправдывает полномасштабное вторжение россиян.

Агенту объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, суд вынес приговор жителю Одессы, работавшему на россиян. Он передавал врагу данные о размещении противовоздушной обороны.