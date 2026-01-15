РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины

17:45  15 января
фото: Алексей Кулеба
Россияне 15 января снова атаковали баллистическими ракетами порт «Черноморск» в Одесской области. Из-за атаки ранения получил один человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

По его словам, россияне баллистической ракетой оккупанты атаковали причал в Черноморском порту. В момент атаки там находилось гражданское судно под флагом Мальты, которое готовилось к перевозке контейнерного груза.

В результате атаки был ранен один из членов экипажа. Также получили повреждения контейнера, из-за чего произошла утечка масла.

Это очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореходства. Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность", – заявил Кулеба.

Напомним, недавно РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море. В результате атаки один человек погиб, еще несколько получили травмы.

06 января 2026
07 августа 2025
