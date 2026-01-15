РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України

фото: Олексій Кулеба

Росіяни 15 січня знову атакували балістичними ракетами порт «Чорноморськ» в Одеській області. Через атаку поранення отримала одна людина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

За його словами, росіяни балістичною ракетою окупанти атакували причал у Чорноморському порту. В момент атаки там перебувало цивільне судно під прапором Мальти, яке готувалося до перевезення контейнерного вантажу.

Внаслідок атаки було поранено одного з членів екіпажу. Також отримали пошкодження контейнери, через що стався витік олії.

"Це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще кілька отримали травми.