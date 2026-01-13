Шантажировал эротическими фото и имел интим, пока родителей не было дома: в Одессе вынесли приговор извергу, который годами насиловал детей

Иллюстративное фото

В Одесской области вынесли приговор серийному насильнику. Известно, что из-за него пострадали десять малолетних и несовершеннолетних девушек

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Завершился сложный многоэпизодный судебный процесс. В общей сложности суд длился более 4,5 лет. Обвинение поддерживал лично руководитель областной прокуратуры Андрей Сваток. Он доказал вину мужчины, который был серийным насильником.

Известно, что насильник "орудовал" в Одессе с 2018 по 2021 годы. Он знакомился с малолетними и несовершеннолетними девушками в социальных сетях. Общался с ними на интимные темы, с помощью манипуляций получал эротические фотографии.

Шесть девушек (в возрасте 13-15 лет) педофил не только развращал, но и насиловал. Если девушка отказывалась от встречи с ним, он угрожал показать родителям и полиции ее эротические фото. Приезжал в дома, где живут девушки, часто это делал вблизи их дома в своем авто. В одном из случаев изнасиловал несовершеннолетнюю прямо у нее в квартире, когда родители уехали по делам.

Известно, что одну из своих жертв изверг под давлением шантажа насиловал шесть раз в течение двух лет. В общей сложности на счету серийного преступника 10 жертв в возрасте от 10 до 15 лет. В общей сложности – это 26 эпизодов преступлений против половой свободы детей.

"Такие цинические преступления наносят ребенку глубокие психологические травмы, разрушая базовое доверие к взрослым, которые должны были быть источником безопасности и надежности, а не ежедневного страха. Каждый эпизод — не просто юридическая квалификация. Это сломанное детство, страх, унижение, чувство безысходности, когда ребенок вынужден выбирать между.

Поэтому единственным эффективным способом защиты детей от таких преступников есть полная изоляция от общества путем пожизненного заключения. Ведь, находясь на свободе, после отбывания наказания, нет никаких гарантий, что такое лицо снова не воспользуется телефоном и соцсетями, чтобы привлечь новую жертву”, - заявил руководитель прокуратуры Андрей Сваток.

Суд согласился с доводами стороны обвинения, признал виновным 56-летнего мужчину и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц, причем следствие установило продолжавшиеся несколько лет эпизоды.