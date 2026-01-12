Фото: полиция

Происшествие случилось вечером 10 января на перегоне Кодыма – Золушки в Подольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По словам машиниста, мужчина сидел на рельсах и не реагировал на звуковые сигналы поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

К сожалению, от полученных травм пострадавший – 51-летний местный житель – умер до приезда "скорой".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события.

Напомним, 30 декабря во Львовской области пассажирский поезд сбил женщину, которая переходила пути в пределах железнодорожного переезда. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась на месте.