Искал легких денег: в Одесской области безработный "продавал" россиянам данные о ПВО

Суд вынес приговор жителю Одессы, работавшему на россиян. Известно, что он передавал врагу данные о размещении противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что мужчина вместе с семьей переехал в Одессу из Луганской области. Впоследствии он стал общаться с представителями русских спецслужб. По заданию россиян он разведывал позиции противовоздушной обороны на территории Одесской области, что способствовало врагу в корректировке ракетных ударов по региону. Врагу он передавал фото, видеопозиции ПВО, а также координаты.

Печерский районный суд Киева приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Минобороны Украины. Покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Россияне завербовали фигуранта в его родном государстве, когда искал легкие заработки в телеграм-каналах.