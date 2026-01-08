11:30  08 січня
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
08 січня 2026, 10:06

Коригувала обстріли та виправдовувала росіян: в Одесі затримали ворожу агентку

08 січня 2026, 10:06
Фото: СБУ
СБУ затримала в Одесі ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка коригувала ворожі атаки по місту та підтримувала рашистів у соцмережах

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Серед об’єктів потенційного ураження, координати яких збирала фігурантка, були підрозділи української спецслужби, які виконують бойові завдання на південному напрямку.

Як встановило розслідування, наведенням повітряних ударів займалася завербована ворогом 52-річна місцева безробітна. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого, що проживає в Росії та співпрацює з воєнною розвідкою РФ.

Щоб відстежити координати для повітряного нападу, агентка обходила місцевість та позначала на гугл-картах розташування об’єктів, які, на її думку, могли використовувати українські оборонці.

Для конспірації фігурантка вдавала, що вигулює собак, яких брала у своїх знайомих. Також вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки.

Зібрані розвіддані у вигляді фото, відео та електронних геолокацій жінка месенджером передавала куратору.

Співробітники СБУ затримали агентку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу режимного об’єкта.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із підготовленим агентурним "звітом" для ГРУ РФ. Також на гаджеті затриманої виявили її дописи у Телеграм, де вона виправдовує повномасштабне вторгнення росіян.

Агентці оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд виніс вирок жителю Одеси, який працював на росіян. Він передавав ворогу дані про розміщення протиповітряної оборони.

