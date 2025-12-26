Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В Киеве разоблачили агента ФСБ, пытавшегося ликвидировать украинского воина в центре города. СБУ задержала киллера "на горячем", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР в одном из столичных заведений.

Покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Россияне завербовали фигуранта в его родной стране, когда он искал легкие заработки в телеграм-каналах.

По инструкции врага агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с ФСБ.

Впоследствии иностранец приехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной "цели", ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами.

За физическую расправу над офицером агенту пообещали 50 тысяч долларов и легализацию в одной из стран ЕС.

На месте покушения на разведчика у задержанного изъяли оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ.

Агенту объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаеве 20-летний киевлянин пытался взорвать автомобиль с украинскими военными. СБУ задержала российского агента.