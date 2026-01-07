Мужчина, считающий себя россиянином, корректировал удары по Николаевщине

Иллюстративное фото

Заводской районный суд города Николаева признал местного жителя виновным в государственной измене. Он заявил, что считал себя гражданином РФ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле и августе 2024 года мужчина посылал в Telegram представителю российской спецслужбы голосовые сообщения о местах дислокации Вооруженных Сил Украины, расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса и результатах обстрелов гражданской или военной инфраструктуры.

На суде мужчина рассказывал, что родился и долгое время проживал в Калининграде, РФ. Затем он переехал в украинский Николаев, но часто ездил в Россию, посещал свою мать, переехавшую в Украину с 2014 года. В РФ также живет его друг, который, по словам обвиняемого, не военный.

По словам мужчины, он также общался с работником СБУ и россиянин попросил этот контакт. В октябре прошлого года он собирался уехать в РФ, но был задержан СБУ.

Мужчина не соглашался с тем, что совершил государственную измену, потому что не считает себя гражданином Украины. По его словам, он был военным и в 1991 году принял гражданство РФ, но продолжил военную службу в Николаеве. Однако выяснилось, что в 2008 году для регистрации брака с гражданкой Украины он предоставил паспорт.

Известно, что на сегодняшний день он разведен и имеет двоих несовершеннолетних детей.

За государственную измену мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.