Летом 2022 года в Бахмуте сотрудники СБУ во время фильтраций. В его телефоне нашли пророссийские сообщения в Telegram и снимки с гугл-карты. Мужчину забрали в фильтрационный центр, а затем на служебном транспорте доставили в Покровск на допрос к следователю.

Как выяснили правоохранители, за несколько часов до задержания мужчина написал в Telegram-группу о 15 боевых машинах пехоты в районе автовокзала в Бахмуте. Также он сообщал неизвестному лицу о расположении ВСУ в поселке Хромово. Другому человеку он писал о движении военной техники Бахмутом в направлении города Часов Яр.

На суде мужчина заявил, что никакой запрещенной информации не передавал, а общался с этим лицом исключительно об обстановке в Бахмуте. Суд проанализировал все материалы и приговорил его к 5 годам лишения свободы. 3,5 года он уже отбыл в условиях предварительного заключения.

