Шукав легких грошей: на Одещині безробітний "продавав" росіянам дані про ППО

Ілюстративне фото

Суд виніс вирок жителю Одеси, який працював на росіян. Відомо, що він передавав ворогу дані про розміщення протиповітряної оборони

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік разом із родиною переїхав до Одеси з Луганщини. Згодом він став спілкуватися з представниками російських спецслужб. За завданням росіян він розвідував позиції протиповітряної оборони на території Одеської області, що сприяло ворогу у коригуванні ракетних ударів по регіону. Ворогу він передавав фото, відео позицій ППО, а також координати.

Печерський районний суд міста Києва засудив його до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міноборони України. Замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Росіяни завербували фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у телеграм-каналах.