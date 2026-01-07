14:56  07 января
Приковывала цепями к кровати: в Кировоградской области работнице детдома объявили подозрение
14:21  07 января
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги
15:11  07 января
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
UA | RU
UA | RU
07 января 2026, 13:30

16-летняя девушка корректировала удары россиян по Кропивницкой ТЭЦ: ей грозит пожизненное

07 января 2026, 13:30
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ задержала агентку ФСБ, установившую GPS-трекер для удара рашистов по Кропивницкой ТЭЦ. Предательницей оказалась несовершеннолетняя местная жительница

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

16-летняя жительница Кропивницкого по заказу российских спецслужб готовила ракетный удар по местной ТЭЦ. Она должна была установить на территории теплоэлектроцентрали замаскированный под снегом GPS-трекер. Благодаря этому россияне планировали атаковать энергообъект, чтобы оставить жителей общины без света и отопления.

Задержали девушку "на горячем", когда она пыталась активировать цифровой "маячок" у забора ТЭЦ. Известно, что завербовали ее россияне в Telegram, когда она искала легкие деньги.

"Следователи Службы безопасности сообщили агентству о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – сообщает СБУ.

Напомним, ранее СБУ предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Кропивницкий агент рф корректировщик
Писал в Telegram об ВСУ: жителя Бахмута осудили за "общение" в соцсети
07 января 2026, 10:30
Мужчина, считающий себя россиянином, корректировал удары по Николаевщине
07 января 2026, 10:00
СБУ задержала киевлянина, "засветившего" работу и позиции украинской ПВО
30 декабря 2025, 11:24
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Ценники будут расти: эксперты рассказали, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине в 2026 году
07 января 2026, 18:00
Массированная атака на Кривой Рог: есть раненые
07 января 2026, 17:25
Россияне атаковали дроном микроавтобус на Запорожье: раненый мужчина
07 января 2026, 16:52
Зеленский рассказал, чем будет заниматься Буданов в должности главы Офиса президента
07 января 2026, 16:23
В Харькове судья сбила детей: полиция ищет свидетелей ДТП
07 января 2026, 16:05
На Полтавщине мужчина случайно подстрелил себя на охоте
07 января 2026, 15:55
Во Львове еще не наладили энергоснабжение больниц и электротранспорта – Садовой
07 января 2026, 15:40
Россияне ударили дроном по громаде на Днепропетровщине: погибла женщина, трое пострадавших
07 января 2026, 15:21
В Киевской области мужчина поджег авто товарища
07 января 2026, 15:15
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
07 января 2026, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »