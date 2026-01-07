Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

16-летняя жительница Кропивницкого по заказу российских спецслужб готовила ракетный удар по местной ТЭЦ. Она должна была установить на территории теплоэлектроцентрали замаскированный под снегом GPS-трекер. Благодаря этому россияне планировали атаковать энергообъект, чтобы оставить жителей общины без света и отопления.

Задержали девушку "на горячем", когда она пыталась активировать цифровой "маячок" у забора ТЭЦ. Известно, что завербовали ее россияне в Telegram, когда она искала легкие деньги.

"Следователи Службы безопасности сообщили агентству о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – сообщает СБУ.

