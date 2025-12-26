Атаки РФ по портам Одесщины: пострадали иностранные суда и элеваторы

Фото: Telegram/Алексей Кулеба

Враг продолжает попытки уничтожить логистику морскими портами Украины и взорвать экономику и продовольственную безопасность

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNew.

По его словам, в портах Одесщины в течение ночи произошли непрерывные вражеские удары.

В результате попаданий беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа и суда под флагами Словакии и Республики Палау.

На местах ушибов спасатели ликвидируют пожары, а работники портов обследуют повреждения. Отчасти наблюдаются перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением.

Под ударами российских беспилотников оказался также терминал Николаевской области. Поврежден судно под флагом Либерии. Пострадавших нет, возобновляемые работы продолжаются.

Кроме того, в результате атаки беспилотников на Львовскую железную дорогу в районе станции Ковель получили повреждения локомотив и грузовой вагон. Взрывная волна также выбила окна в цехе локомотивного депо. Сотрудники Укрзализныци ликвидируют последствия.

Напомним, в ночь на 26 декабря российские военные снова атаковали Одессу. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.