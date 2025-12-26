Россияне атаковали Одессу: поражен объект инфраструктуры, вспыхнул пожар
В ночь на 26 декабря российские военные снова атаковали Одессу
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе. В результате попадания БпЛА произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий", – говорится в сообщении.
По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.
Все службы работают на месте. Продолжается обследование прилегающей территории касательно повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Напомним, войска РФ ночью 26 декабря атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами. В результате атаки произошло частичное обесточивание абонентов Николаевского района.
