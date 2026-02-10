Ермак мог тайно встречаться с Зеленским

фото: hromadske.ua

На днях журналисты УП сообщили о визите экспредседателя ОП Андрея Ермака в санаторий "Конча-Заспа". Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники сообщил, что Ермак мог встретиться с Зеленским

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его сообщение в Телеграмме.

Депутат обнародовал карту, на которой в левом верхнем углу можно увидеть санаторий "Конча-Заспа" и заезд в него.

Железняк отметил, что справа от санатория есть только лес, а дальше находятся другие здания, которые и являются государственными дачами, где долгое время проживали известные политики и чиновники. Он отметил, что на карте не показаны все объекты и дороги и так называемый "Объект №1", то есть резиденция президента.

По словам Железняка, одни сотрудники говорили, что таким образом Ермак доезжает до резиденции президента, обходя внимание журналистов. Другие говорили, что одну из государственных дач специально уволили для встреч и обсуждения дел.

Как сообщалось, Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения. Речь идет об Управлении государственной охраны.