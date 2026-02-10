18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
10 февраля 2026, 17:50

Ермак мог тайно встречаться с Зеленским

10 февраля 2026, 17:50
фото: hromadske.ua
Читайте також
На днях журналисты УП сообщили о визите экспредседателя ОП Андрея Ермака в санаторий "Конча-Заспа". Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники сообщил, что Ермак мог встретиться с Зеленским

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его сообщение в Телеграмме.

Депутат обнародовал карту, на которой в левом верхнем углу можно увидеть санаторий "Конча-Заспа" и заезд в него.

Железняк отметил, что справа от санатория есть только лес, а дальше находятся другие здания, которые и являются государственными дачами, где долгое время проживали известные политики и чиновники. Он отметил, что на карте не показаны все объекты и дороги и так называемый "Объект №1", то есть резиденция президента.

По словам Железняка, одни сотрудники говорили, что таким образом Ермак доезжает до резиденции президента, обходя внимание журналистов. Другие говорили, что одну из государственных дач специально уволили для встреч и обсуждения дел.

Как сообщалось, Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения. Речь идет об Управлении государственной охраны.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
