В Киеве столкнулись два грузовика и маршрутка: есть пострадавшие

В Киеве маршрутка попала в ДТП с двумя грузовиками: есть пострадавшие
ДТП произошло в столице во вторник, 10 февраля, около 12:30 на Окружной дороге
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно установлено, что 59-летний водитель грузовика Volvo не придерживался безопасной скорости и врезался в маршрутку "Богдан", едущую впереди.
От удара неуправляемую маршрутку отбросило в грузовик Ford, который в этот момент поворачивал на прилегающую территорию.
В результате ДТП получили травмы 65-летний водитель маршрутки и трое его пассажирок 41, 44 и 49 лет. Их госпитализировали.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, днем 4 февраля в Киевской области автомобиль столкнулся с тягачем DAF. Пассажирка погибла, водителя госпитализировали.
