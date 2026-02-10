В Киеве столкнулись два грузовика и маршрутка: есть пострадавшие

Фото: полиция

ДТП произошло в столице во вторник, 10 февраля, около 12:30 на Окружной дороге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 59-летний водитель грузовика Volvo не придерживался безопасной скорости и врезался в маршрутку "Богдан", едущую впереди.

От удара неуправляемую маршрутку отбросило в грузовик Ford, который в этот момент поворачивал на прилегающую территорию.

В результате ДТП получили травмы 65-летний водитель маршрутки и трое его пассажирок 41, 44 и 49 лет. Их госпитализировали.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

