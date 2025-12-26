Николаевщина под ударами россиян: повреждены дома и авто
Войска РФ ночью 26 декабря атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
По его словам, враг атаковал город Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно – БпЛА типа "Молния".
"В результате атаки произошло частичное обесточивание абонентов Николаевского района. На сегодня почти все потребители заживлены. Пострадавших нет", – отметил он.
Ким добавил, что также вчера ужина враг нанес удар по городу Очаков, предварительно с РСЗО. Повреждены 11 частных домов, восемь автомобилей. Пострадавших нет.
Кроме того, в течение дня враг четырежды атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. Пострадавших нет.
Напомним, вечером 25 декабря российские военные атаковали Запорожскую область . В результате атаки повреждены частные дома. Ранены четыре человека.