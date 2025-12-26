09:15  26 декабря
26 декабря 2025, 07:21

Николаевщина под ударами россиян: повреждены дома и авто

26 декабря 2025, 07:21
Читайте також українською мовою
Фото: Korabelov.info
Читайте також
українською мовою

Войска РФ ночью 26 декабря атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По его словам, враг атаковал город Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно – БпЛА типа "Молния".

"В результате атаки произошло частичное обесточивание абонентов Николаевского района. На сегодня почти все потребители заживлены. Пострадавших нет", – отметил он.

Ким добавил, что также вчера ужина враг нанес удар по городу Очаков, предварительно с РСЗО. Повреждены 11 частных домов, восемь автомобилей. Пострадавших нет.

Кроме того, в течение дня враг четырежды атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. Пострадавших нет.

Напомним, вечером 25 декабря российские военные атаковали Запорожскую область . В результате атаки повреждены частные дома. Ранены четыре человека.

