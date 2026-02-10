Россияне использовали замерзшую реку для продвижения в Донецкой области
Оккупантам удалось перейти через реку Северский Донец в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные 81-й бригады.
По данным военных, подразделениям врага удалось пройти по нескольким замерзшим участкам Северского Донца возле населенного пункта Закотное.
В настоящее время Силы обороны продолжают поисково-ударные работы по ликвидации групп РФ. Речь идет о нескольких вражеских группах, которые пересекли реку и инфильтрировались в межпозиционное пространство украинских военных.
Также Силы обороны фиксируют случаи передвижения российских групп вдоль реки Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества.
Напомним, россияне пытаются прорвать фронт в Донецкой области. Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются форсировать Северский Донец и прорвать оборону Сил обороны.