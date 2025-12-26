09:15  26 декабря
26 декабря 2025, 09:28

РФ атаковала Украину почти сотней БПЛА и ракетой "Искандер": есть попадания на 16 локациях

26 декабря 2025, 09:28
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 26 декабря враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 99 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 73 вражеских беспилотника, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БПЛА на 16 локациях.

Атака на Украину 26 декабря 2025 года

Напомним, в ночь на 26 декабря российские военные снова атаковали Одессу. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.

