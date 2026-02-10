18:50  10 февраля
10 февраля 2026, 16:30

В Черкасской области женщина подожгла ГЭС по заказу россиян

10 февраля 2026, 16:30
Фото из открытых источников
Каневский горрайонный суд Черкасской области признал гражданку виновной в диверсии. Стало известно, какой приговор она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле 2025 года женщина подожгла постройки на дамбе Каневской гидроэлектростанции. Она это сделала по заказу россиян: спецслужбы РФ обещали заплатить ей 20 тысяч гривен.

Изменница отправила видеозапись, но ей отказались платить, потому что на видео не было геоданных. Российский куратор предложил ей за 900 долларов поджечь почтомат Укрпочты или Новой Почты. Обвиняемая согласилась и пошла фотографировать почтамат Новой Почты, где ее и задержали.

На суде она признала вину и каялась. Сторона защиты просила учесть ее состояние здоровья, что она нуждается в лечении. Известно, что женщина ограниченно вменяемой. В момент преступления она не полностью отдавала себе отчет в своих действиях, что подтвердил психиатрический эксперт.

Суд назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества и применением принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторной психиатрической помощи по месту отбывания наказания.

Напомним, в Луцке россияне пытались завербовать учащегося 8 класса – предложили поджечь авто. Школьник обратился к инспектору службы образовательной безопасности в своем учебном заведении. Полученную информацию сразу передали в соответствующие специальные службы.

суд поджог Черкасская область
