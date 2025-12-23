13:09  23 декабря
23 декабря 2025, 12:29

Хотел попасть в Молдову. В Одесской области возле границы задержали водителя автомобиля с клиентом в багажнике

23 декабря 2025, 12:29
фото: ГПСУ
В Одесской области пограничники задержали автомобиль с пассажиром, который ехал в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Были разоблачены двое жителей Раздельнянского района, которые, под руководством неустановленного лица, способствовали незаконному трансферу лица в Молдову", – говорится в сообщении.

Как отмечается, двое мужчин, в возрасте 23 и 24 лет, планировали вне пунктов пропуска доставить личность мобилизационного возраста на украинско-молдавскую границу, скрывая ее в багажном отделении легкового автомобиля.

Военнообязанный перевел 2000 долларов США на криптогаманец, еще столько же должен был передать водителям-перевозчикам, а окончательный расчет в размере 9000 долларов должен был осуществить после пересечения границы.

Всех мужчин задержали. Перевозчику грозит до 5 лет лишения свободы, в то время как их клиенту – штраф.

Как сообщалось, в Одесской области будут судить пограничника, который переправлял мужчин призывного возраста в Молдову. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

