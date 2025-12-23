13:09  23 грудня
На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
10:45  23 грудня
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
23 грудня 2025, 12:29

Хотів потрапити у Молдову. На Одещині неподалік кордону затримали водія автівки з клієнтом у багажнику

23 грудня 2025, 12:29
фото: ДПСУ
В Одеській області прикордонники затримали авто з «пасажиром», який їхав до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Було викрито двох мешканців Роздільнянського району, які, під керівництвом невстановленої особи, сприяли незаконному трансферу особи до Молдови", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двоє чоловіків, віком 23 та 24 роки, планували поза пунктами пропуску доставити особу мобілізаційного віку до українсько-молдовського кордону, переховуючи її у багажному відділенні легкового автомобіля.

Військовозобов’язаний переказав 2000 доларів США на криптогаманець, ще стільки ж мав передати водіям-перевізникам, а остаточний розрахунок у розмірі 9000 доларів мав здійснити після перетину кордону.

Усіх чоловіків затримали. Перевізника загрожує до 5 років позбавлення волі, тоді як їхньому клієнту – штраф.

Як повідомлялось, на Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв чоловіків призовного віку до Молдови. Йому загрожує до 9 років увʼязнення із конфіскацією майна.

Одеська область прикордонники ДПСУ відео втеча за кордон Молдова
РФ атакувала на Одещині портову, енергетичну, транспортну, промислову та житлову інфраструктури
23 грудня 2025, 08:57
На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41
На Одещині відновили транспортне сполучення після удару РФ по важливому мосту
20 грудня 2025, 17:50
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Одне з провідних підприємств металургійної галузі України повністю зупинилось через атаку РФ
23 грудня 2025, 13:35
Розпочалось нове засідання у справі Коломойського
23 грудня 2025, 13:25
На Рівненщині повністю відновлено електропостачання після атаки РФ
23 грудня 2025, 13:17
На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
23 грудня 2025, 13:09
Смертельна ДТП на Хмельниччині: підозрюваного екстрадували з Польщі
23 грудня 2025, 12:57
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
23 грудня 2025, 12:53
Українські атомні станції знизили потужність генерації після нічної атаки РФ
23 грудня 2025, 12:41
Святошинський район Києва після атаки: п'ятеро потерпілих та пошкоджені будинки
23 грудня 2025, 12:34
Гроші повз касу: на Буковині оператор АЗС "заробив" 1,4 мільйона гривень
23 грудня 2025, 12:15
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
