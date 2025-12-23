фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали авто з «пасажиром», який їхав до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Було викрито двох мешканців Роздільнянського району, які, під керівництвом невстановленої особи, сприяли незаконному трансферу особи до Молдови", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двоє чоловіків, віком 23 та 24 роки, планували поза пунктами пропуску доставити особу мобілізаційного віку до українсько-молдовського кордону, переховуючи її у багажному відділенні легкового автомобіля.

Військовозобов’язаний переказав 2000 доларів США на криптогаманець, ще стільки ж мав передати водіям-перевізникам, а остаточний розрахунок у розмірі 9000 доларів мав здійснити після перетину кордону.

Усіх чоловіків затримали. Перевізника загрожує до 5 років позбавлення волі, тоді як їхньому клієнту – штраф.

Як повідомлялось, на Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв чоловіків призовного віку до Молдови. Йому загрожує до 9 років увʼязнення із конфіскацією майна.