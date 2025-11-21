Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Троє людей госпіталізовані: 49-річна жінка та 16-річний хлопець отримали термічні опіки, а 70-річний чоловік – травму голови. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Ще двоє постраждалих: 67-річний чоловік – з гострою реакцією на стрес, 43-річний – із опіками обличчя. Меддопомогу вони отримують амбулаторно.

Нагадаємо, вночі 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Пошкоджені будинки, СТО та адмінбудівля, виникли пожежі.