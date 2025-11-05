Фото: поліція

Подія сталась вранці 5 листопада в одному з житлових будинків на Люстдорфській дорозі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські з’ясували, що жителька Березівського району приїхала з п’ятирічною донькою в гості до старшого сина. Поки мати була в іншій кімнаті, дівчинка вилізла на підвіконня на кухні, відчинила вікно й випала з шостого поверху багатоповерхівки. Медики доставили дитину до лікарні.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вінниці 31-річна жінка випала з вікна дев’ятого поверху. Від отриманих травм вона загинула на місці.