В Одесі під колесами локомотива загинула жінка
Трагедія сталася у вівторок, 4 листопада, ввечері між двома залізничними станціями в Пересипському районі Одеси
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Встановлено, що жінка переходила колії в невстановленому місці й не відреагувала на сигнали локомотива. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося. Жінка загинула на місці до приїзду "швидкої". Її особу встановлюють.
Правоохоронці встановлюють всі її обставини події.
Нагадаємо, ввечері 31 жовтня на Полтавщині 19-річного юнака вбило струмом на даху вагона.
