В Одесі троє чоловіків викрадали прикраси під час спілкування з перехожими

На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
Фото: поліція
Поліцейські затримали трьох чоловіків, які спеціалізувалися на крадіжках золотих прикрас

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисники діяли злагоджено: відволікали увагу перехожих жартами, обіймами або демонстрацією прийомів боротьби, а тим часом непомітно знімали з жертв прикраси.

За даними слідства, 25, 26 та 28-річні жителі Одеси 25, 26 та 28 років працювали у громадських місцях – біля готелів, на вулицях, у людних місцях. Один із епізодів стався на літньому майданчику готелю: зловмисники без запрошення приєдналися до компанії відпочивальників, і під час "жартівливої сутички" один із них зняв з шиї чоловіка золотий ланцюжок. Іншу крадіжку скоїли просто на вулиці – ділки заговорили до перехожого, а під час розмови один із них обійняв незнайомця і так само зняв із його шиї золотий ланцюжок.

Поліцейські встановили вже шістьох громадян, які стали жертвами таких "театральних вистав". Кожен із фігурантів виконував свою роль: хтось відволікав, хтось викрадав прикраси. Точна сума завданих потерпілим збитків встановлюється.

Усіх трьох зловмисників затримали. Під час обшуків правоохоронці вилучили низку речових доказів.

Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав затриманим запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 847 840 грн.

Розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який напав із ножем на перехожого і вимагав гроші. Зловмисника взяли під варту.

