На Одещині 47-річна жінка запропонувала прикордоннику 500 доларів, щоб вивезти до Молдови чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За ці кошти вона намагалась "вирішити питання" стосовно пропуску свого чоловіка, в якого завершився термін дії документа.

Жінка визнала, що подружжя не подбало перевірити дійсність документів, а коли їй пояснили неправомірність її дій, вона заявила, що то не хабар, а на шоколадку.

За ознаками злочину, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" відносно порушниці направлено повідомлення до Національної поліції.

