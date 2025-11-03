16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 15:18

На Одещині 47-річна жінка запропонувала прикордоннику 500 доларів, щоб вивезти до Молдови чоловіка

03 листопада 2025, 15:18
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У пункті пропуску «Паланка–Маяки–Удобне» 47-річна громадянка України запропонувала інспектору 500 доларів США

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За ці кошти вона намагалась "вирішити питання" стосовно пропуску свого чоловіка, в якого завершився термін дії документа.

Жінка визнала, що подружжя не подбало перевірити дійсність документів, а коли їй пояснили неправомірність її дій, вона заявила, що то не хабар, а на шоколадку.

За ознаками злочину, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" відносно порушниці направлено повідомлення до Національної поліції.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Одещині прикордонники виявили контрабанду цигарок, які були сховані під ковдрою в автомобілі. Йдеться про 60 блоків цигарок.

ДПСУ Молдова хабар Одеська область
