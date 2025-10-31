Ексдепутат з Одеси працював на Росію з 2014-го – його взяли під варту

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронні органи затримали колишнього депутата Одеської міської ради. Його підозрюють у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Про це повідомляє Офісу Генерального прокурора та Державе бюро розслідувань, передає RegioNews.

Правоохоронці не розкривають ім'я підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про Валентина Чернова.

Зазначається, що наприкінці лютого 2014 року депутат, діючи у змові з представниками політичних структур держави-агресора, організував в Одесі масовий проросійський захід, де його учасники закликали керівництво РФ ввести війська на територію України нібито для "захисту прав російськомовного населення".

Окрім того, політик постійно підтримував зв'язок із представниками держави-агресора, передавав їм інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних організацій, що діяли під виглядом "захисту інтересів російськомовних громадян".

Також він публічно висловлював підтримку проведенню незаконного "референдуму" щодо приєднання Криму до РФ та закликав до проведення аналогічного "референдуму" в Одесі.

Повідомляється, що, перебуваючи на території Росії, Чернов брав участь у публічних заходах, під час яких схвалював дії держави-агресора, спрямовані на порушення суверенітету України.

За даними ДБР, Чернов також був керівником Південного округу Координаційної Ради організацій російських співвітчизників (КРОРС). Ця структура була безпосередньо причетна до провокацій, які призвели до трагічних подій в Одесі у травні 2014 року.

Саме учасники "координаційної ради" організували проведення на Куликовому полі в Одесі так званого мітингу руху "Антимайдан", під час якого було ініційовано звернення до очільника РФ Володимира Путіна щодо введення російських військ в Україну нібито для "захисту прав російськомовних громадян".

29 жовтня підозрюваного затримано, суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чернову повідомлено про підозру у:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

державній зраді;

вчиненні цих дій за попередньою змовою групою осіб.

