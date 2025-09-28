Одещина під ударом РФ: пошкоджено підприємство і приватний будинок
Вночі 28 вересня російські війська знову атакували Одещину. Внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Також пошкоджено дах сусіднього приватного житлового будинку.
На щастя, ніхто не постраждав.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях подій і контролювати ситуацію.
Нагадаємо, в Сумах російські безпілотники влучили по автомобільній стоянці, внаслідок чого загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. На щастя, ніхто не постраждав.
