Смертельна ДТП в Одесі: загинув пішохід, постраждали пасажири авто
ДТП сталася ввечері 5 вересня у Хаджибейському районі Одеси
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На вулиці Дальницькій 22-річний водій авто Nissan збив 55-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід загинув.
Також внаслідок ДТП травмувалися пасажири авто – 20-річна дівчина та 22-річний хлопець. Їх госпіталізували з різними травмами.
Водій не постраждав. Його перевірили на стан спʼяніння – він був тверезим.
На місці працювали патрульні та слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Призначена низка експертиз, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, вдень 3 вересня на Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу. Від отриманих травм пасажир авто, 22-річний юнак, помер у лікарні.
