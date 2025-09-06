Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Дальницькій 22-річний водій авто Nissan збив 55-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід загинув.

Також внаслідок ДТП травмувалися пасажири авто – 20-річна дівчина та 22-річний хлопець. Їх госпіталізували з різними травмами.

Водій не постраждав. Його перевірили на стан спʼяніння – він був тверезим.

На місці працювали патрульні та слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Призначена низка експертиз, тривають слідчі дії.

