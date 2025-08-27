10:23  27 серпня
27 серпня 2025, 10:57

На Одещині скасували незаконну оренду двох ставків площею 73 га

27 серпня 2025, 10:57
Фото: ОГП
Верховний Суд задовольнив позови обласної прокуратури щодо незаконної оренди двох ставків у межах Любашівської селищної ради

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Йдеться про Кричунівський та Адамівський ставки загальною площею 73 га.

Водні об’єкти передали товариствам для рибогосподарських потреб без проведення обов’язкового аукціону. Земельні торги, які мали б забезпечити громаді найвигідніші умови користування, не відбулися.

Суд визнав такі дії порушенням вимог Земельного та Водного кодексів, які передбачають передачу ставків і земель під ними виключно на конкурентних засадах.

Доводи відповідачів про використання водойм нібито лише для зрошення суд відхилив. Рішення попередніх інстанцій скасували, а позови прокурора повністю задовольнили.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку за самовільне зайняття ділянки землі та будівництво біля озера "Заплавне". Йдеться про територію природно-заповідного фонду у Дарницькому районі столиці.

суд оренда громада Одеська область ставок
