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17 января 2025, 13:09

В Одесской области задержали российского корректировщика, который выдавал себя в женщину

17 января 2025, 13:09
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фото: СБУ
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СБУ задержала очередного российского агента в Одесской области. Злоумышленник корректировал российские удары по региону, а для конспирации выдавал себя в женщину.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержанный – 26-летний местный житель. Российские кураторы "вышли" на него через Telegram-каналы для поиска быстрых заработков.

"Для конспирации агент отрастил себе длинные волосы и выдавал себя за девушку. Маскируясь под женской одеждой, он фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты", - рассказали в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, информацию от агента враг мог использовать для ударов по пунктам базирования ВСУ, СБУ и пограничников на территории портового города Измаил. Однако агент был задержан.

Фигуранту объявили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила главную бухгалтершу одного из филиалов "Укрзализныци" в Полтавской области, которая через своего мужа, боевика оккупационных группировок России, передавала врагу данные о движении военных эшелонов в регионе.

Одесса СБУ Одесская область агент рф корректировщик
СБУ задержала бухгалтера "Укрзализныци" в Полтаве, работавшую на спецслужбы России
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