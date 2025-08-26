Фото: ОГП

Жителя Ізмаїла засудили до 15 років вʼязниці за державну зраду

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Чоловік збирав і передавав спецслужбам РФ дані про розташування військових частин, переміщення особового складу та техніки ЗСУ в Ізмаїльському районі. За виконання таких "завдань" отримував гроші.

Щоб не привертати уваги, 27-річний агент видавав себе за жінку та приховано фотографував українські об’єкти. Зібрану інформацію передавав куратору у вигляді текстів, фото та міток на електронних картах.

Правоохоронці затримали агента у січні 2025 року, тоді ж вилучили телефон із доказами. Увесь час до вироку чоловік перебував під вартою.

Зловмисник засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

