07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
26 серпня 2025, 11:33

Шпигував у жіночому образі: на Одещині засудили російського агента

26 серпня 2025, 11:33
Фото: ОГП
Жителя Ізмаїла засудили до 15 років вʼязниці за державну зраду

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Чоловік збирав і передавав спецслужбам РФ дані про розташування військових частин, переміщення особового складу та техніки ЗСУ в Ізмаїльському районі. За виконання таких "завдань" отримував гроші.

Щоб не привертати уваги, 27-річний агент видавав себе за жінку та приховано фотографував українські об’єкти. Зібрану інформацію передавав куратору у вигляді текстів, фото та міток на електронних картах.

Правоохоронці затримали агента у січні 2025 року, тоді ж вилучили телефон із доказами. Увесь час до вироку чоловік перебував під вартою.

Зловмисник засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські куратори "вийшли" на чоловіка через телеграм-канали для пошуку швидких заробітків.

Одеська область вирок суд агент рф держзрада в'язниця
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Найбільше гірничо-металургійне підприємство розглядає вихід з України через збитки
26 серпня 2025, 12:45
ССО ЗСУ вивели з ладу об'єкти логістики окупантів у Криму
26 серпня 2025, 12:27
Чому конфлікти з Польщею – не катастрофа, а крок уперед
26 серпня 2025, 12:14
У Лозовій з 1 січня запрацює фабрика-кухня від фонду Говарда Баффета – Синєгубов
26 серпня 2025, 12:05
Росіяни атакували Костянтинівку: пошкоджено пожежну частину та автопарк рятувальників
26 серпня 2025, 11:58
Менше гостей, більші чеки: середній рахунок у ресторанах України зріс на 17%
26 серпня 2025, 11:44
Захистив ветерана – потрапив до ТЦК: що відомо про експоліцейського з Ужгорода
26 серпня 2025, 11:42
У Дніпрі викрили групу, що збувала підроблені гаджети на понад 24 млн грн
26 серпня 2025, 11:16
На Чернігівщині під час пожежі загинув 17-річний хлопець
26 серпня 2025, 11:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
