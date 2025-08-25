Фото: поліція

Смертельна ДТП сталася 23 серпня близько 22:30 в селищі Авангард

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 44-річна водійка мікроавтобуса Volkswagen збила 36-річного чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Одразу після цього на потерпілого наїхав ще один автомобіль – Mitsubishi під керуванням 46-річного водія.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Водії автівок не постраждали. У лікарні в них відібрали зразки для перевірки на стан сп’яніння.

На місці аварії працювали слідчі та патрульні. Автомобілі вилучені, призначена низка експертиз.

Відкрито кримінальне провадження, слідство триває.

Нагадаємо, вдень 23 серпня на трасі у місті Зміїв наХарківщині невідомий водій збив літнього велосипедиста та втік з місця аварії. Пенсіонер помер у лікарні. Водія авто розшукують.