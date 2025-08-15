06:14  15 серпня
15 серпня 2025, 08:29

На Одещині судитимуть чоловіка, який викопав для себе цілий ставок

15 серпня 2025, 08:29
Фото: прокуратура
До суду направили обвинувальний акт стосовно жителя села Миколаївка Болградського району, який самовільно викопав ставок для власних потреб

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік замовив важку техніку та за три дні облаштував штучну водойму біля своєї присадибної ділянки, фактично на комунальних землях Буджацької селищної ради. Ставок викопали впритул до русла струмка, щоб наповнювати його водою з річки Чилігідер.

Жодних дозвільних документів у 58-річного чоловіка не було, а роботи призвели до штучної зміни природного русла річки.

Під час слідства чоловік визнав свою провину та розкаявся. Йому інкримінують незаконне заволодіння шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах (ч.1 ст.239-2 КК України).

Нагадаємо, в Одесі почали демонтувати незаконні шлагбауми, якими перекривали проїзд до пляжів та обмежували вільний доступ людей до узбережжя Чорного моря. Вже прибрали дев’ять шлагбаумів.

