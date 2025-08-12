Фото: поліція

ДТП сталася вдень 11 серпня на автодорозі сполученням Балта – Криве озеро у Подільському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Водій легковика "ВАЗ" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку MAN під керуванням 38-річного чоловіка.

Від отриманих травм 33-річний водій легковика загинув. Керманич вантажівки не постраждав, перевірка на стан сп’яніння показала, що він був тверезий.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Назначена низка судових експертиз.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

