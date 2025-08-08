Фото: Держмитслужба

Про це передає RegioNews із посиланням на Державну митну службу .

В Ізмаїльському морському торговельному порту митники виявили 350 тонн дизельного палива, яке капітан румунського танкера намагався ввезти в Україну без декларування.

За документами, до митного оформлення були заявлені 2150 тонн пального. Однак під час огляду судна знайшли інший пакет документів, де зазначалася вже інша цифра – 2500 тонн. Таку кількість підтвердили й заміри, проведені сертифікованим сюрвеєром за ініціативою Одеської митниці.

Інформацію про правопорушення з ознаками злочину за ст. 201-4 ККУ передали до управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

