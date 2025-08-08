19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
08 серпня 2025, 05:01

В порту на Одещині на румунському танкері виявили 350 тонн незадекларованого дизпалива

08 серпня 2025, 05:01
Фото: Держмитслужба
Капітан румунського танкера намагався приховати 350 тонн дизпалива

Про це передає RegioNews із посиланням на Державну митну службу.

В Ізмаїльському морському торговельному порту митники виявили 350 тонн дизельного палива, яке капітан румунського танкера намагався ввезти в Україну без декларування.

За документами, до митного оформлення були заявлені 2150 тонн пального. Однак під час огляду судна знайшли інший пакет документів, де зазначалася вже інша цифра – 2500 тонн. Таку кількість підтвердили й заміри, проведені сертифікованим сюрвеєром за ініціативою Одеської митниці.

Інформацію про правопорушення з ознаками злочину за ст. 201-4 ККУ передали до управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині судитимуть чоловіка, який торгував фальсифікованим пальним. Фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

